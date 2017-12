CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Ceccherini sul futuro di Emre Can (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: l'AD Beppe Marotta insegue Emre Can, l'esperto Ceccherini fa il punto della situazione.

Allegri (lapresse)

Emre Can a gennaio o a giugno?

In una intervista concessa ai microfoni di TMW RADIO, l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato di Emre Can e dell'interesse della Juventus. "La Juventus continua a lavorare su Emre Can - ha confermato il giornalista - il pressing è sempre più alto, il reale obiettivo è chiudere per giugno". Di diverso avviso i colleghi di Tuttosport, secondo cui Beppe Marotta sarebbe pronto a presentare un'offerta anticipata al Liverpool per ottenere la fumata bianca già a gennaio. Si parla di una cifra vicina ai cinque/sei milioni di euro, tuttavia resta difficile che i reds diano l'ok al trasferimento. Di sicuro la Juventus non molla la presa e proverà a regalare un rinforzo importante a mister Massimiliano Allegri. Se Emre Can non dovesse arrivare a gennaio, potrebbe quindi concretizzarsi il prossimo giugno.

