CALCIOMERCATO MILAN/ News, Mario Giunta sulle mosse dei rossoneri a gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Mario Giunta è intervenuto a Sky Sport per commentare le strategie del mercato meneghino in ottica di gennaio.

Gattuso (lapresse)

Giunta sul mercato rosssonero: "Tutto fermo"

Non si preannuncia un calciomercato di riparazione bollente per il Milan di Gattuso. Sarà una finestra invernale piuttosto tiepida e poco movimentata, almeno stando a quanto riferito da Mario Giunta, intervenuto a Sky Sport per fare il punto della situazione. “Al momento è tutto fermo, il grosso è stato già fatto nel mercato estivo, quindi difficilmente ci saranno grandi investimenti a gennaio. Come hanno detto sia Mirabelli che Gattuso, non è il momento di pensare al mercato, ma i rossoneri devono pensare solo ad ottenere risultati positivi”. I tifosi rossoneri storcono il naso, dopo una prima parte di stagione altamente deludente si aspettano un mercato caratterizzato da importanti investimenti per risollevare le sorti di un campionato al di sotto di ogni aspettativa. Molto probabilmente non sarà così.

