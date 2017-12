CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Inglese subito, Ciciretti a giugno! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il giornalista sportivo di Mediaset Premium commenta l'arrivo di Inglese alla corte di Maurizio Sarri.

Sarri (lapresse)

Inglese in arrivo, Miceli: "Non farà come Pavoletti"

Movimenti mirati per completare la squadra. E' questo l'obiettivo primario del Napoli in ottica del prossimo calciomercato invernale. Inglese, attaccante del Chievo Verona, è in procinto di trasferirsi in azzurro dopo un lungo corteggiamento durato mesi. In tal senso si è espresso il giornalista sportivo Daniele Miceli, convinto che il giocatore dei clivensi possa fare bene al San Paolo: “Inglese non farà la fine di Pavoletti, è un calciatore completamente diverso e sono certo che sarà utile al Napoli. Tempo fa mi chiesero il giovane più interessante del campionato francese, e feci proprio il nome di Machach, quindi mi aspetto grandi cose dal nuovo acquisto azzurro". Sul forte interessamento del Napoli per Ciciretti: "Non rinnoverà con Benevento, per portarlo a gennaio in azzurro servirebbe un indennizzo ai campani, ma non credo che il Napoli abbia quest’intenzione e lavorerà per ingaggiarlo a parametro zero l’estate prossima”.

