CALCIOMERCATO ROMA/ News, nuovo nome sul taccuino di Monchi (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Monchi al lavoro per rafforzare la squadra allenata da Eusebio Di Francesco. Ecco i nomi sul taccuino.

Di Francesco (lapresse)

Mancano pochi giorni all'apertura ufficiale del calciomercato invernale e la Roma si guarda attorno alla ricerca dei rinforzi. Il direttore sportivo dei giallorossi Monchi ha già segnato alcuni nomi interessanti sul suo taccuino e spera di poter regalare in tempi brevi nuovi innesti al suo allenatore Eusebio Di Francesco. Come rivela calciomercato.com, il ds dei capitolini sarebbe pronto ad imbastire una trattativa per Jonathan Bamba, attaccante classe 1996 del Saint Etienne, in scadenza a giugno 2018. In questo campionato ha messo a segno cinque marcature, totalizzando anche due assist in quindici presenze in Ligue 1. Va fatto notare, tuttavia, come i giallorossi siano coperti in attacco. Vedremo se la Roma deciderà di affondare il colpo o meno.

© Riproduzione Riservata.