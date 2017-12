CALCIOMERCATO INTER/ News, sfida con la Roma per Aleix Vidal (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Aleix Vidal è finito nel mirino della Roma. Il club meneghino riuscirà a battere la concorrenza dei capitolini?

Spalletti (lapresse)

Duello coi giallorossi per Aleix Vidal

L'Inter continua a seguire con grande interesse Aleix Vidal per il mercato di gennaio, ma la concorrenza si fa serrata con l'inserimento della Roma. Secondo quanto riporta TMW anche i giallorossi si sarebbero mossi per il talento spagnolo, apprezzato ormai da mezza Europa. I capitolini sono interessati a portarlo a casa, con Monchi che farebbe follie per assicurarselo, dopo averlo avuto in passato al Siviglia. Il giocatore piace molto anche all'Atletico Madrid, che però non gode di buoni rapporti con il Barcellona per le questioni legate a Griezmann. Insomma per l'Inter non si profila una trattativa semplice, quella per Aleix Vidal. Il giocatore dei blaugrana ha davvero tante corteggiatrici.

Giampaolo candidato alla panchina dell'Inter?

Nelle scorse settimane, il nome di Marco Giampaolo è stato accostato alla panchina interista del futuro. Lo stesso tecnico aveva manifestato gradimento per l'ipotesi nerazzurra, pur avendo sottolineato l'attaccamento alla Sampdoria, con la quale spera di poter lavorare ancora a lungo: "Il bilancio personale lo farò quando finirà la mia avventura qui e spero che questo avvenga il più tardi possibile. Ho trovato l’ambiente ideale per esprimermi sul campo, dove sono padrone, e ho un rapporto forte con tutti i miei giocatori. Sono ambizioso ma ho un senso d’appartenenza forte e spero di poter continuare a migliorare qui". Giampaolo all'Inter solo un rumors infondato di calciomercato? Probabilmente sì, anche perchè l'Inter vuole godersi Luciano Spalletti. L'ex Roma, dal canto suo, sogna di poter vincere qualcosa di importante col club meneghino.

