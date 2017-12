CALCIOMERCATO JUVENTUS / News, Emre Can nel mirino, doppia cessione in vista? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Pjaca e Lichtsteiner potrebbero partire. Si cerca l'intesa per Emre Can con il Liverpool.

Il Liverpool resiste per Emre Can, la Juventus pensa anche a cedere

La Juventus non perde tempo sul mercato e vuole intervenire per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri. Tante idee per gennaio, altre per giugno. Una di queste ha il nome di Emre Can, giocatore da tempo nel mirino bianconero. Beppe Marotta e Paratici proseguono l'opera di corteggiamento, ma a sei mesi dalla scadenza del contratto del tedesco è difficile pensare che il Liverpool si ammorbidisca e lo lasci andare già a gennaio. Secondo quanto rivela Sportmediaset, la Juventus si starebbe muovendo anche in uscita. La partenza di Lichesteiner e di Pjaca, infatti, sembra più che probabile. Più difficile, invece, una cessione di Sturaro. Sul centrocampista si muove il Genoa, ma Allegri non vuole privarsene.

Pjaca in partenza

Dopo aver recuperato dall'infortunio, lo juventino Marko Pjaca è pronto a tornare in campo. Il giocatore croato vuole riconquistare il posto da titolare in vista dei mondiali del 2018 e in queste ultime ore ha preso quota l'ipotesi di una cessione in prestito. Una possibilità che il ct croato Zlatko Dalic ha cavalcato, affinchè Pjaca possa recuperare a pieno la forma: "Non sono riuscito a vederlo all'opera con la Primavera - ha spiegato Dalic ai microfoni di Tuttosport - ma mi sono informato, e so che ha giocato e segnato. Sta ritrovando la forma e spero che presto torni a giocare anche con la Prima squadra bianconera".Sul futuro di Pjaca, Dalic è convinto che la Juventus prenderà la decisione migliore: "Per me la cosa più importante è che Marko nei prossimi sei mesi giochi. - ha detto - La Juventus, che conosce la situazione, prenderà la decisione migliore per Pjaca".

