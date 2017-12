CALCIOMERCATO NAPOLI / News, Verdi e Reina qualcosa si muove...(Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: Marchetti di Sky Sport fa il punto sulle mosse del club partenopeo sul mercato di gennaio.

Insigne (lapresse)

Le parole di Marchetti

Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato del calciomercato del Napoli in una intervista concessa a Radio Marte, provando ad anticipare le mosse degli azzurri nella prossima sessione di riparazione. "A meno che Sarri non voglia mandarci fuori strada, penso che al Napoli serva un esterno offensivo. I vuoti sono il terzino destro e l'esterno offensivo" ha spiegato il reporter di Sky. "L'ideale sarebbe Darmian - ha proseguito - questa è una pista buona ed è il nome su tutti più accreditato dall'interno del Napoli". Infine un pensiero su Maurizio Sarri, sull'accostamento di Verdi e sul futuro di Reina: "Secondo me Sarri, idea mia, pensa ad un esterno offensivo che possa essere pronto all'uso sin da subito e Verdi potrebbe rientrare in questo discorso. Eredi Reina? Leno è il favorito, poi ci metterei nell'ordine Rulli e Perin. Il Napoli già questa estate ha deciso di non proporgli il prolungamento. Dire che si sta pensando al rinnovo la trovo una battuta del momento".

Sarri passa la palla a Giuntoli

Maurizio Sarri non ne vuole sapere di calciomercato. Nessuna indicazione ai dirigenti del Napoli da parte del mister, malgrado i rumors insistenti su un paio di innesti che potrebbero completare la squadra. Il tecnico dei partenopei ha passato la palla a Giuntoli: "Bisogna chiedere a lui, mi dovesse chiedere gli direi quello che penso. Gli ho detto che c'è un ruolo nel quale siamo scoperti. Non parlo di mercato perchè se il direttore sportivo parlasse di tattica io mi arrabbierei. Questa squadra negli 11 è difficilmente migliorabile, in panchina potrebbero arrivare due giocatori forti in grado di poterci dare qualche diversa soluzione". Insomma, il tecnico toscano non si è pronunciato sui nomi, ma ha fatto capire chiaramente i reparti in cui gradirebbe rinforzi. Verrà accontentato?

