CALCIOMERCATO ROMA / News, nuove voci su Berardi (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Marchetti di Sky Sport fa il punto sulle mosse del club partenopeo sul mercato di gennaio.

Pressing per Berardi

Secondo gli ultimi rumors di calciomercato, la Roma continua a pensare all'attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi. Il 'pallino' di Di Francesco può tornare un nome caldo in vista delle trattative di gennaio, nonostante le recenti smentite di rito da parte di Monchi. Il Corriere dello Sport, infatti, ipotizza un'offerta da parte della Roma nelle prossime settimane, che mirerebbe ad un notevole sconto da parte di Squinzi. Di Francesco farebbe carte false per avere a disposizione il numero 25 degli emiliani e Monchi è al lavoro per sferrare un assalto importante. L'obiettivo della Roma è di ingaggiare il giocatore del Sassuolo a cifre ragionevoli, non certo i 40 milioni chiesti in passato dai neroverdi. E' una pista che resta calda, malgrado diversi portali di mercato cavalchino l'ipotesi di un rinvio a giugno.

Gli altri giocatori nel mirino

Non solo Berardi tra le idee di mercato della Roma. Un altro obiettivo di Monchi è Aleix Vidal, terzino destro impiegato pochissimo dal Barcellona che ha giocato nel Siviglia, conquistando la stima di diversi addetti ai lavori. I blaugrana hanno già declinato l'ipotesi prestito e valuterebbero una cessione del cartellino per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. I capitolini premono per averlo a titolo temporaneo, ma la trattativa parte in salita. Dal Sassuolo, invece, potrebbe arrivare Matteo Politano. Secondo quanto rivela La Gazzetta delo Sport la trattativa potrà decollare non prima di fine stagione, in quanto gli emiliani - impegnati nella lotta per non retrocedere - non avrebbero alcuna intenzione di cedere i giocatori più determinanti nel mercato di gennaio.

