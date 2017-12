Calciomercato Milan/ News: Fassone prepara il viaggio in Cina (Ultime notizie)

Calciomercato Milan news: ultime notizie sul mondo rossonero. Le indiscrezioni, le voci, le novità sulle mosse che interessano la società in questa finestra invernale ormai imminente

31 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Calciomercato Milan, Marco Fassone (Foto LaPresse)

Il viaggio di Fassone in Cina

Nel futuro prossimo del Milan non ci sono mosse di calciomercato, ma tappe comunque importanti se non addirittura decisive: quando il campionato di Serie A affronterà la sosta, Marco Fassone volerà in Cina per capire alcune questioni che potrebbero portare maggiore serenità in casa rossonera. Innanzitutto ci sarà una discussione con Yonghong Li riguardo la crescita del progetto Milan China, vale a dire la società che deve veicolare ed espandere l’immagine commerciale dei rossoneri nel mondo Orientale. Non solo: ancora più importante è il contratto di esclusiva siglato con Highbridge, il fondo che si è detto interessato a finanziare il debito che il Milan ha contratto con Elliott. Il termine scade il prossimo 6 gennaio: se dovesse arrivare l’accordo definitivo, a quel punto Fassone – che in primavera dovrebbe comunque ridiscutere il settlement agreement con la Uefa – avrebbe maggiore serenità nell’affrontare il piano di rientro nei parametri imposti dalla federazione europea. Si prospettano dunque giorni davvero importanti per il Milan e per il modo in cui la società riuscirà eventualmente a crescere nel futuro prossimo. (agg. di Claudio Franceschini)

Donnarumma tocca le 100 presenze

Nella giornata in cui il Milan pareggia a Firenze, una notizia anche per il calciomercato: Gianluigi Donnarumma, il calciatore più chiacchierato degli ultimi mesi, ha messo insieme la presenza numero 100 con la maglia rossonera. La società non dovrebbe operare acquisti nella finestra di gennaio che sta ormai per aprirsi, ma è importante il traguardo per il ragazzo che ha anche mandato segnali di distensione dopo le aspre polemiche per alcune dichiarazioni – comunque subito smentite dal diciottenne portiere. Ne ha parlato anche Giancarlo Marocchi, ex calciatore e oggi commentatore per Sky Sport, che ha rivelato come “noi tutti tifiamo perché Gigio rimanga al Milan e gli fa onore il fatto che abbia preso posizione in questo senso”. Marocchi si è complimentato con lui per il traguardo delle 100 partite, affermando anche che “chiaramente non può tornare sempre sull’argomento, dovremmo anche lasciarlo parare”. Tuttavia la sensazione è che finalmente Donnarumma abbia trovato la sua dimensione, e anche le sue prestazioni sul campo sembrano averne risentito in maniera positiva. (agg. di Claudio Franceschini)

© Riproduzione Riservata.