Calciomercato Inter/ De Notaris: Verdi e Pastore? sarebbero ottimi colpi (esclusiva)

Calciomercato Inter: intervista esclusiva a Ernesto De Notaris sui prossimi colpi nerazzurri. La dirigenza milanese è a caccia di Verdi e Pastore.

Javier Pastore (LaPresse)

Si avvicina la finestra invernale del calciomercato e senza dubbio la dirigenza dell’Inter è al lavoro per dare a Spalletti i necessari rinforzi alla sua rosa, già ben costruita. Secondo le ultime voci pare che ai nerazzurri piaccia Verdi come lo stesso Chiesa, due nomi interessanti e che potrebbero rinforzare molto il reparto offensivo dell’Inter e essere un'alternativa a Icardi. Un altro acquisto di peso potrebbe essere quello di Pastore da prendere dal Paris Saint Germain, altro colpo di calciomercato di cui si parla da tempo. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Arriverà Verdi dal Bologna? Penso che l'Inter alla fine potrebbe acquistarlo, del resto Verdi è un ottimo giocatore e sta crescendo sempre di più e potrebbe servire alla squadra nerazzurra.

Chiesa all'Inter? No, Chiesa andrà al Napoli, del resto sembra proprio ideale per il gioco della squadra di Sarri. Il Napoli potrebbe offrire tanti soldi alla Fiorentina che alla fine non potrebbe dire di no.

Pastore resta un obiettivo dell'Inter? Secondo me alla fine Pastore potrebbe veramente arrivare all'Inter, far parte della formazione di Spalletti.

Icardi potrebbe veramente andare al Real Madrid? Di fronte a squadre così importanti come il Real Madrid difficilmente qualsiasi giocatore potrebbe di no. I club italiani purtroppo non sono al livello dei migliori club del mondo. Del resto anche dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali il nostro calcio ha perso molto valore.

Candreva incedibile? Candreva ha dimostrato sia all'Inter di essere uno dei migliori. Anche in Nazionale è stato uno dei pochi che si è salvato. Non penso proprio che possa lasciare Milano.

(Franco Vittadini)

