Calciomercato Inter/ News, Toloi l'idea, Arthur il sogno (Ultime notizie)

Calciomercato Inter news: segui tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle trattative del club nerazzurro in vista della finestra di mercato di gennaio

06 dicembre 2017 Fabio Belli

Toloi obiettivo dell'Inter? (foto LaPresse)

Per l’Inter è pronto ad iniziare un mese, da qui al 6 gennaio, difficile da ipotizzare a inizio stagione: la squadra di Spalletti proverà a giocarsi il primo posto da qui alla prossima sosta, titolo d’inverno compreso, affrontando il prossimo scontro diretto in casa della Juventus guardando tutti dall’alto in basso. Ma per i nerazzurri il ds Walter Sabatini è sempre al lavoro per completare la rosa a gennaio. In difesa, dove pure il tecnico di Certaldo si è rivelato abbastanza abile nel fronteggiare l’emergenza delle ultime partite, l’obiettivo a sorpresa potrebbe essere il brasiliano Toloi dell’Atalanta. Un profilo che è sempre piaciuto a Sabatini, tanto da aver vestito prima dell’esperienza a Bergamo anche la maglia della Roma. Per Toloi questi ultimi anni hanno aggiunto maturità importante: la bottega bergamasca sul mercato è sempre molto cara, ma l’impressione è che i buoni rapporti tra i due club, rinforzati dall’operazione-Gagliardini dello scorso anno, possano agevolare l’operazione.

AFFARE PRIMA DEL MONDIALE

L’Inter si guarda intorno anche all’estero, e Sabatini avrebbe individuato un potenziale regista-top, fresco campione del Sudamerica. Il classe ’96 Arthur è un gioiellino del Gremio di Renato Portaluppi che ha appena vinto la Coppa Libertadores, e potrebbe fare al caso di una linea mediana nerazzurra ricca di palleggiatori e di incursori, ma che manca di un vero regista, muscolarmente massiccio ma piccolo di statura, un po’ un profilo simile a Torreira della Sampdoria, per trovare una similitudine con un giocatore del nostro campionato. L’affare è complicato visto che Arthur è uno degli astri nascenti del momento nel calcio brasiliano, e il Gremio l’ha già blindato con una clausola da 50 milioni di euro. Arthur farà però probabilmente parte della spedizione del Brasile ai Mondiali in Russia, ed una sua grande performance con la Selecao potrebbe far lievitare enormemente la sua valutazione: pur col rischio di dover mettere mano al portafoglio, l’Inter potrebbe decidersi ad agire subito.

© Riproduzione Riservata.