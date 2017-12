Calciomercato Juventus/ News, Fabinho e Milinkovic sogni per gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus news: segui tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle trattative del club bianconero in vista della finestra di mercato di gennaio

06 dicembre 2017 Fabio Belli

Milinkovic-Savic, sogno proibito bianconero (foto LaPresse)

Sarebbero due gli obiettivi della Juventus per il mercato di gennaio, almeno secondo quanto riportato da Fichajes, portale spagnolo specializzato nel calciomercato. Si tratterebbe del jolly brasiliano del Monaco, Fabinho, e dell’asso serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Fabinho è uno degli elementi chiave della squadra del Principato, che l’anno scorso aveva toccato i vertici del calcio europeo sfidando proprio la Juventus in semifinale di Champions League e vincendo il campionato francese, interrompendo quella che è la lunga egemonia del Paris Saint Germain nel massimo torneo transalpino. Quest’anno però il Monaco è indietro in classifica e già eliminato dalla Champions, senza poter sperare neppure nel ripescaggio in Europa League. Dunque, un ciclo potrebbe essere arrivato al termine anche se i prezzi pregiati del club di Montecarlo continuano ad essere costosissimi: la valutazione di Fabinho si aggirerebbe sui 50 milioni di euro.

MILINKOVIC, MISTER 100 MILIONI

Ancor più costoso darebbe l’affare che porterebbe a Sergej Milinkovic-Savic, che anche contro la Sampdoria si è dimostrato l’uomo in più della Lazio di Simone Inzaghi, capace di ribaltare quasi da solo una partita molto difficile, realizzando il gol del pareggio e poi sfoderando un assist eccezionale per il sorpasso finale di Caicedo. Sulla valutazione del serbo si rincorrono voci molto contrastanti. “Fichajes” parla di 40 milioni di euro, cifra che appare ai limiti dell’irreale considerando che il contratto di Milinkovic è stato da poco rinnovato fino al 2022. Altri quattro anni dopo la fine della stagione, la Lazio ha in mano tutte le carte per la trattativa e il presidente Lotito non sembra disposto a cederlo per meno di 100 milioni di euro, valutazione che vincolerebbe comunque il giocatore ad un trasferimento all’estero. Quasi impossibile che la Juventus si spinga a tanto, anche per quello che al momento è indubbiamente il miglior centrocampista della Serie A.

© Riproduzione Riservata.