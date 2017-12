Calciomercato Milan/ News, sogno Aubameyang, Biglia torna in Argentina? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan news: segui tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle trattative del club rossonero in vista della finestra di mercato di gennaio

06 dicembre 2017 Fabio Belli

Biglia, il pensiero del Mondiale (foto LaPresse)

I dubbi societari e i guai in classifica non distolgono il Milan dal progetto di rinforzare la squadra nel mercato di gennaio per provare a cambiare il corso di una stagione che offre ancora obiettivi importanti, su tutti l’Europa League che se vinta varrebbe l’accesso diretto alla prossima Champions. Le suggestioni di mercato non mancano per i rossoneri, a partire da quella punta di peso che forse, fin dall’inizio della stagione, è stata il vero tassello mancante per ambire a obiettivi di massimo livello. E con Aubameyang in crisi nel Borussia Dortmund, per il Milan non si è ancora del tutto spento il sogno di portare in rossonero il centravanti del Gabon. Gattuso al momento di sostituire Montella è stato chiaro, serve un attaccante di peso con Cutrone, Andre Silva e Kalinic che si sono alternati con scarso successo nel ruolo: la situazione a Dortmund è tale da far pensare ad un Aubameyang pronto a cambiare aria, ma il Milan avrà la forza economica per chiudere il colpo già a gennaio?

IL MONDIALE ALLE PORTE

Anche perché molti soldi sono stati investiti da Fassone & Co. su giocatori che non sono riusciti finora a dimostrare il loro valore. Su tutti Lucas Biglia, ben lontano dai rendimenti che l’anno scorso l’avevano reso uno dei migliori centrocampisti della Serie A, alla corte della Lazio di Simone Inzaghi, nonché un pilastro della Nazionale argentina. Pagato 20 milioni ai biancocelesti compresi i bonus, Biglia è stato già parzialmente bocciato da Gattuso, fuori dal blocco dei titolari a Benevento perché giudicato fuori condizione dal tecnico che ha sostituito Vincenzo Montella. E col Mondiale da giocare da protagonista al fianco di Messi e compagni, l’argentino potrebbe cedere a una clamorosa avance: sei mesi in prestito in Argentina per ritrovarsi al 100%, magari in quel Boca Juniors che vorrebbe tornare al topo in patria e nella prossima Libertadores. Ma il Milan accetterà di privarsi di un regista pagato a peso d’oro nonostante fosse a fine contratto? Difficile, ma l’ultima parola sarà di Gattuso.

