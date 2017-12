Calciomercato Napoli/ News, Ghoulam, rinnovo fino al 2022. Ounas al Chievo? (Ultime notizie)

06 dicembre 2017 Fabio Belli

Ghoulam ha rinnovato col Napoli (foto LaPresse)

Il Napoli ha appena perso la vetta della classifica, nonostante questo la squadra di Sarri, in attesa di scoprire se potrà continuare il suo cammino in Champions League, si trova alle prese con le strategie da affrontare per provare a rinforzare la squadra nella finestra di mercato di gennaio. Sicuramente il presidente De Laurentiis non si lascerà andare a colpi ad effetto che nel calciomercato invernale non hanno mai fatto parte del modus operandi della società partenopea. Gli azzurri stanno pianificando il futuro e hanno chiuso per il rinnovo del contratto di un giocatore importantissimo per lo scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Stiamo parlando dell’esterno difensivo Ghoulam, che ha appena rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2022. Dopo quella in corso, in cui dovrebbe comunque tornare in campo in Primavera dopo la lesione subita al legamento crociato, l’algerino giocherà dunque in azzurro altre quattro stagioni.

ARRIVA UN ATTACCANTE?

Per mantenersi competitivo ai massimi livelli da qui alla fine della stagione, soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione in Champions League, il Napoli dovrebbe però puntare su un attaccante sul mercato di gennaio. La scelta potrebbe cadere su Inglese del Chievo, già prenotato per la prossima stagione, ma potrebbe puntare un nome a sorpresa se Ounas decidesse di accettare il passaggio in prestito proprio alla società scaligera. I rapporti fra le due società sono ottime, si era paventato un rientro in campo del polacco Milik proprio in maglia gialloblu per permettergli di recuperare dall’infortunio, ma l’impressione è che il Napoli debba orientarsi sul mercato estero per reperire una punta di peso che possa dare respiro a Insigne e Mertens, sempre utilizzati. Proprio Insigne dovrà saltare, dopo sessanta partite ufficiali consecutive in azzurro, la sfida con lo Shakhtar per un infortunio rimediato nel big match contro la Juventus. Campanelli d’allarme che hanno convinto Sarri a chiedere una punta che andrà ora individuata.

