Calciomercato Roma/ News, Yerry Mina colpo a sorpresa? Schick, mese verità (Ultime notizie)

Calciomercato Roma news: segui tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle trattative del club giallorosso in vista della finestra di mercato di gennaio

06 dicembre 2017 Fabio Belli

Patrick Schick (foto LaPresse)

Nel gruppo-Scudetto in campionato e qualificata da prima in classifica agli ottavi di finale di Champions League, per la Roma di Di Francesco il momento è a dir poco splendente. Il direttore sportivo spagnolo del club, Monchi, da tempo ha sottolineato come la Roma non abbia in cantiere stravolgimenti in vista della prossima sessione di mercato di gennaio, ma qualche colpo a sorpresa potrebbe comunque essere assestato, considerando l’occasione che si potrebbe cogliere rinforzando una rosa già competitiva. Per i giallorossi, l’ultimo nome caldo è quello del colombiano Yerry Mina, difensore del Palmeiras che regalerebbe a Di Francesco un’alternativa molto importante nel reparto in cui spesso si è trovato a dover utilizzare sempre gli stessi elementi. Mina è un gioiello del campionato brasiliano che già fa gola a diversi top club, ma secondo calciomercato.it, bruciando tutti sul tempo, la Roma potrebbe portarlo a Trigoria per circa 9 milioni di euro.

CONTRO IL CHIEVO IL CEKO TITOLARE?

D’altra parte, ci sono giocatori che, dopo essere stati ai box praticamente per tutta la prima parte della stagione, potrebbero diventare veri e propri nuovi acquisti per la Roma. Patrick Schick potrebbe essere sicuramente uno di essi, con l’attaccante ceko che è arrivato come operazione economica più onerosa di sempre (seppur spalmata su più anni) della storia giallorossa sul calciomercato. Diversi problemi fisici ne hanno però limitato il rendimento e hanno scatenato le malelingue, considerando che Schick in estate non aveva avuto l’idoneità dai medici della Juventus. Anche contro il Qarabag Schick è rimasto in panchina, i tifosi attendono il suo esordio da titolare che è stato più volte rimandato. Entrando dalla panchina nelle ultime partite contro il Genoa e la Spal è andato molto vicino al gol, in casa del Chievo nel lunch match di domenica prossima potrebbe essere la volta buona per capire se il ceko potrà essere la vera arma segreta della Roma in vista di un girone di ritorno infuocato in chiave Scudetto.

© Riproduzione Riservata.