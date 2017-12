Calciomercato Roma/ Scasseddu: Berardi piace sempre ma non è un obbiettivo vicino (esclusiva)

Calciomercato Roma: intervista esclusiva a Danilee Scassedu sui prossimi colpi dei giallorossi. Piacciono Badelj e Berardi ma il neroverde non è più un obbiettivo.

06 dicembre 2017 INT. Daniele Scasseddu

Domenico Berardi con la maglia della nazionale (LaPresse)

La Roma continua a monitorare il calciomercato: nelle prossime settimane si aprirà la finestra invernale e il ds Monchi è al lavoro per assicurare a Di Francesco i nomi giusti per continuare a trovare sempre nuovi successi. Per quanto riguarda i possibili arrivo a Trigoria le ultime voci di calciomercato racconta di un grande interesse dei giallorossi per Badelj della Fiorentina come per Berardi del Sassuolo, pallino dello stesso tecnico: chi invece potrebbe salutare la maglia della Lupa è Bruno Peres, che non ha soddisfatto appieno le aspettative finora. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Daniele Scasseddu: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Josè Gimenez dall'Atletico Madrid alla Roma? Diciamo che l'Atletico Madrid ha avuto il mercato bloccato, vorrà quindi in futuro cercare di potenziarsi anche in vista della prossima stagione. Vedremo se la Roma riuscirà a convincere la società spagnola a dargli Josè Gimenez.

Badelj giallorosso? Potrebbe essere visto che Badelj potrebbe aggiungersi ai vari calciatori che costituiscono il centrocampo giallorosso per dare ancora più qualità a questo reparto. Il centrocampo della Roma è forse il migliore in Italia e uno dei migliori in Europa.

La Roma sempre interessata a Berardi? Berardi piace a Di Francesco ma non è più un obiettivo della Roma, sia perchè ha continui problemi fisici e in questi due anni non ha giocato molto, sia perchè il Sassuolo chiede cifre incredibili per la sua cessione.

Nainggolan partirà? No Nainggolan rimarrà alla Roma, ormai si trova benissimo alla Roma e si è innamorato di Roma. E' una città dove si trova benissimo, da dove difficilmente se ne andrà. La sua cessione potrebbe avvenire solo se arrivassero cifre veramente grandi.

Bruno Peres lascerà la Roma? Dovrebbe essere così, Bruno Peres del resto ha proprio deluso alla Roma. C'è Emerson Palmieri ma la Roma vorrebbe cederlo di fronte alle richieste che stanno arrivando molto alte. Del resto c'è un giocatore come Kolarov che sta mantenendo un rendimento molto alto, un giocatore ormai fondamentale nella Roma.

