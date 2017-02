CALCIOMERCATO SERIE A/ News: Ibarbo torna al Cagliari, Rodriguez cerca squadra

CALCIOMERCATO SERIE A, NEWS: IBARBO TORNA AL CAGLIARI, NUOVA RIVINCITA IN SERIE A? (OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Nuova esperienza nella Serie A per Victor Ibarbo, attaccante colombiano che torna a Cagliari dopo l'esperienza in Grecia. Il Cagliari infatti ne deteneva ancora il cartellino e in estate aveva girato in prestito l'attaccante colombiano al Panathinaikos: l'addio di mister Stramaccioni ha anticipato l'addio di Ibarbo al campionato greco, il Cagliari ha deciso così di riportarlo in Italia ufficializzando il rientro nel club rossoblù. "Un grande ritorno in casa Cagliari, Victor Ibarbo indosserà di nuovo la maglia rossoblù. Il talento colombiano, 26 anni, proviene dal Panathinaikos, dove aveva cominciato la stagione in prestito" si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club nella giornata di ieri. Nei prossimi giorni Ibarbo si unirà al gruppo allenato da mister Rastelli, una sorta di rivincita nel campionato italiano per un giocatore che non ha mai davvero lasciato il segno finora, le cose cambieranno?

CALCIOMERCATO SERIE A, NEWS: FIORENTINA, RODRIGUEZ CERCA SQUADRA (OGGI 1 FEBBRAIO 2017) -Grande colpo di scena in casa Fiorentina per quanto riguarda il futuro di Gonzalo Rodriguez. Come riportato da 'La Nazione' a partire da oggi il capitano e difensore della Fiorentina potrà accordarsi con qualunque squadra in vista dell'estate. Il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo giugno quindi da oggi sarà libero di sottoscrivere contratti con qualunque squadra per quanto riguarda la stagione 2017/2018. L'accordo con la Fiorentina per il rinnovo sembra sempre più lontano, l'Inter sembrerebbe la squadra in pole al momento per arrivare al difensore che sarebbe un ottimo acquisto a parametro zero anche se non è da escludere un possibile ritorno in Argentina da parte di Rodriguez. Il difensore ha sempre dichiarato di voler giocare nel San Lorenzo prima della fine della sua carriera, se dovesse arrivare una proposta da parte del club argentino allora l'Inter dovrà farsi da parte.

