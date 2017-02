INTER/ Calciomercato news: cifre record per Manolas, Banega al Psg per Verratti?

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: BANEGA O KONDOGBIA PER VERRATTI? (OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Si profila un calciomercato estivo stellare per l'Inter, con Suning che ha intenzione di esaudire i desideri di Stefano Pioli la prossima estate. Come riportato da 'Calciomercato.com' il sogno per il centrocampo resta sempre Marco Verratti del Paris Saint-Germain, l'idea nerazzurra sarebbe quella di offrire in cambio uno tra Banega e Kondogbia da sacrificare come pedine di scambio. La stessa strategia potrebbe essere messa in atto per Bernardeschi della Fiorentina, giocatore che piace molto a Stefano Pioli, talento italiano che sta disputando una stagione perfetta con il club viola. L'idea di cedere uno tra Banega e Kondogbia al Psg è quella più plausibile per ora, Verratti costa tanto e c'è la forte concorrenza della Juventus che ha intenzione di riportare il talento ex Pescara in Italia. Il nome caldo dell'estate sarà proprio quello di Verratti, difficile che il centrocampista resti in Francia.

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: CIFRE FOLLI PER MANOLAS (OGGI 1 FEBBRAIO 2017) -Il nome in pole per il calciomercato estivo è quello di Kostas Manolas, per quanto riguarda il reparto arretrato dell'Inter. Come svelato da 'Tuttomercatoweb' i contatti tra i nerazzurri e la Roma si sono intensificati nelle ultime settimane, Suning è pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai cinquanta milioni di euro pur di portare il difensore greco a Milano a giugno. Una situazione che potrebbe diventare reale tra qualche mese, la Roma se dovesse arrivare quell'offerta non avrebbe problemi a cedere Kostas Manolas, anche perchè la sessione estiva è lunga quindi ci sarebbe tutto il tempo di trovare un sostituto. Cifre folli per Suning, in estate non ci saranno più i paletti del Fair Play Finanziario ed anche quaranta milioni servirebbero per strappare il sì alla Roma di James Pallotta. Un'estate bollente sull'asse Milano-Roma, Manolas è l'obiettivo numero uno, non ci sono più dubbi.

