JUVENTUS/ Calciomercato News, Matuidi svela il retroscena!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RETROSCENA MATUIDI – Fin dalla sessione di calciomercato della scorsa estate la Juventus ha cercato a lungo di aggiungere all'organico un centrocampista importante. Sfumato Witsel, passato in Cina, un altro vecchio obiettivo bianconero ha rivelato di esser stato ad un passo dal trasferimento a Vinovo. Stiamo parlando di Blaise Matuidi del Psg che ha svelato il retroscena in un'intervista a BeIn Sports: "È vero, c’è stato più di un contatto con la Juve. Dopo l’Europeo io e il mio agente abbiamo avuto dei colloqui con il club. Ho voluto parlare con il PSG per capire quale fosse la situazione sul nuovo allenatore, volevo chiarezza e dopo aver parlato con Emery ho capito molte cose. C’erano delle cose da sistemare con il Paris Saint-Germain, ma ora è tutto risolto. Onestamente, a un certo punto ho esitato e pensavo veramente di poter lasciare Parigi, ma adesso sono molto felice al Psg, questo è il passato e sono orgoglioso di essere ancora qui. Spero di indossare i colori del Paris Saint Germain ancora a lungo."

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VALENCIA AL BOLOGNA – La Juventus negli ultimi anni si è dimostrata molto attenta ai giovani del panorama internazionale prelevandoli con largo anticipo sul calciomercato rispetto alla concorrenza magari con l'aiuto di qualche squadra di caratura inferiore per lasciarli a giocare in prestito e monitorarne la crescita. L'ultimo giocatore su cui avrebbero messo le mani i bianconeri è Juan Manuel Valencia, trequartista o punta classe 1998, tesserato dal Bologna. La conferma dell'aiuto della Juventus è stata data dal dirigente rossoblu ed ex bianconero Marco Di Vaio, intervistato da Tuttomercatoweb.com: "Valencia? Eravamo sul giocatore con la Juve e poi lo abbiamo preso perchè è un prospetto importante. Il giocatore è nostro e valuteremo i modi e i tempi per farlo inserire in prima squadra."

