Juventus/ Calciomercato news: l'agente di Giaccherini ringrazia i bianconeri, Rakitic osservato speciale

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: L'AGENTE DI GIACCHERINI RINGRAZIA I BIANCONERI (OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Furio Valcareggi, agente di Giaccherini, ha deciso di ringraziare pubblicamente la Juventus dopo la chiamata per il proprio assistito. Giaccherini ha giocato con la maglia bianconera dal 2011 al 2013 e proprio in questi giorni il Napoli ha rifiutato l'offerta di Beppe Marotta e Fabio Paratici per un ritorno a Torino. "E’ gratificante per lui restare a Napoli, abbiamo avuto offerte importanti ma il fatto che la società lo abbia dichiarato incedibile ha fatto piacere. Siamo orgogliosi delle offerte di Juventus e Roma, ma è stato ancora più bello com'è finita ossia restare con la maglia azzurra" le parole di Valcareggi nel giorno dopo la chiusura del calciomercato invernale. L'agente dopo le prime parole, con l'intenzione di voler chiedere la cessione ha parlato poi con il direttore sportivo Giuntoli trovando l'accordo per restare a Napoli visto che Giaccherini ha voglia di diventare importante e dare il suo contributo alla squadra di Sarri.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: MAROTTA MONITORA RAKITIC (OGGI 1 FEBBRAIO 2017) -La Juventus sta cominciando a guardare con interesse in casa Barcellona in vista della prossima sessione estiva del calciomercato. Come riportato quest'oggi da 'Il Mundo Deportivo' ai bianconeri piace da diverso tempo Andrè Gomes, che non sta trovando lo spazio desiderato in Spagna con Luis Enrique ma Beppe Marotta ha deciso di mettere nel mirino anche Rakitic. La Juventus sta cominciando a sondare il terreno per capire se Luis Enrique resterà o meno alla guida del Barcellona per la prossima stagione, visto che Andrè Gomes non resterebbe in Spagna a queste condizioni ma il piano B sarebbe proprio arrivare al cartellino di Rakitic. Una sorta di piano B se non dovesse arrivare al portoghese, Andrè Gomes si aspettava sicuramente una stagione diversa con la maglia del Barcellona, complice la decisione di Luis Enrique di non puntare su di lui. La Juventus per questo motivo continua a monitorare Rakitic, si può trattare.

