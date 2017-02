MILAN/ Calciomercato news: Simeone in pole per l'estate, Badelj il rimpianto?

MILAN CALCIOMERCATO NEWS: SIMEONE IN POLE PER L'ESTATE (OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Il Milan non ha messo a segno alcun colpo nell'ultimo giorno di calciomercato anche se dopo il ko di Giacomo Bonaventura (stagione finita per lui) il tecnico Vincenzo Montella si aspettava almeno un altro rinforzo. I rossoneri però ci proveranno in estate a rinforzare la rosa, secondo quanto riportato da 'Tuttosport' il Milan ha messo già nel mirino Giovanni Simeone per giugno, in qualche modo 'prenotato' visti i buoni rapporti con il Genoa dopo l'affare Ocampos. Dietro a questo possibile colpo ci sarebbe Adriano Galliani, anche se l'amministratore delegato lascerò la società a marzo quando ci sarà il closing. Difficile per ora ipotizzare però le cifre dell'eventuale operazione Simeone, visto che per il prossimo anno l'idea è quella di puntare su Gianluca Lapadula se Bacca dovesse essere ceduto all'estero, quindi servirà un altro attaccante giovane che possa fare la differenza lì davanti.

MILAN CALCIOMERCATO NEWS: BADELJ IL RIMPIANTO? (OGGI 1 FEBBRAIO 2017) -Rimpianti in casa Milan per non aver puntato su un centrocampista in questa sessione di calciomercato appena terminata. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' non sono bastati Deulofeu e Ocampos, visto che serviva reperire un centrocampista centrale in più per questa volata finale in campionato. Milan Badelj alla fine è rimasto alla Fiorentina, il Milan non ha fatto tutto il possibile per portarlo a Milano, anche se il giocatore fin dalla sessione estiva aveva detto di sì ai rossoneri per il trasferimento. L'agente ieri era a Milano per un'offerta last-minute da valutare, ma i rossoneri hanno deciso di non farsi avanti e restare così a centrocampo almeno fino alla prossima estate. Badelj a giugno andrà in scadenza con il club viola, il club rossonero ha intenzione di portarlo a Milano a parametro zero visto che ha già strappato un pre-accordo con il giocatore stesso. Concorrenza serrata in estate?

