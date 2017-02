ROMA/ Calciomercato news: Totti vuole rinnovare, Gerson-Lille tutto sfumato!

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: TOTTI VUOLE IL RINNOVO (OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Francesco Totti questa sera potrebbe essere il protagonista della gara di Coppa Italia tra Roma e Cesena, partita importantissima per il Capitano visto che Luciano Spalletti ha deciso che partirà titolare. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport' a primavera ci sarà un nuovo confronto tra la dirigenza giallorossa e Francesco Totti per capire cosa fare, considerando che il capitano aveva rinnovato a fine stagione scorsa per un solo anno. Il numero 10 romanista in questi giorni appare molto concentrato e meno scherzoso del solito in allenamento, sa bene che questa sera potrebbe essere un'occasione importante per il suo futuro alla Roma. Per quanto riguarda la dirigenza, l'attuale direttore sportivo del Siviglia Monchi lascerà la Spagna a fine anno, mentre l'attuale ds ha il contratto in scadenza. Potrebbe esserci quindi un cambio, il futuro della Roma e di Francesco Totti si deciderà proprio in questo mese.

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: GERSON-LILLE TUTTO SFUMATO! (OGGI 1 FEBBRAIO 2017) -Sembrava davvero cosa fatta il trasferimento di Gerson in Francia, poi all'ultimo momento è saltato tutto. Il calciomercato invernale si è concluso ieri sera alle 23, il centrocampista era già partito per la Francia e nelle casse giallorosse dovevano essere versati circa 20 milioni di euro tra prestito e riscatto. Tutti contenti, certo, ma secondo quanto svelato da 'Vocegiallorossa' pare che l'affare sia sfumato proprio a causa dello stesso Gerson. Un piccolo ripensamento, ed ora sta tornando nella Capitale per mettersi nuovamente a disposizione di Luciano Spalletti, visto che crede di poter fare ancora bene con la maglia della Roma e non se l'è sentita di trasferirsi in Francia e cominciare tutto di nuovo in un nuovo campionato. Ora sarà proprio Luciano Spalletti a decidere cosa ne sarà di Gerson, soprattutto se verrà schierato questa sera nella gara di Coppa Italia, per lasciare questa situazione alle spalle e ripartire.

