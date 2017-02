Juventus/ Calciomercato News, Paulo Sousa erede di Allegri? Le parole del tecnico della Fiorentina (oggi, 12 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PAULO SOUSA EREDE DI ALLEGRI? LE PAROLE DEL TECNICO DELLA FIORENTINA. OGGI, 12 FEBBRAIO 2017 - Le ultime notizie di calciomercato riguardanti la Juventus si concentrano sul tema allenatore. Il futuro di Massimiliano Allegri alla guida dei bianconeri non è più così scontato, visto che il tecnico toscano è stato accostato alla Premier League, precisamente all'Arsenal, dove andrebbe a sostituire un mostro sacro come Arsene Wenger. Allegri ha sempre detto di pensare alla Juventus e di aver intenzione di rispettare il contratto che lo lega al club degli Agnelli. In ogni caso, inevitabilmente, iniziano a circolare i nomi dei suoi possibili successori sulla panchina dei bianconeri. Tra questi ci sarebbe anche l'attuale mister della Fiorentina, Paulo Sousa. Il portoghese, ieri dopo il match vinto contro l'Udinese, ha così parlato del proprio futuro a Premium Sport: “Dipende dal presente, come ho fatto in tutta la mia carriera. Ho una passione tremenda per il calcio e voglio allenare questa squadra a crescere e vincere. Eventuali opportunità le valuteremo solo più avanti". Per quanto riguarda il mercato dei giocatori, sembra essere svanita la suggestione Federico Bernardeschi: la Fiorentina non ha alcuna intenzione di cedere il gioiellino toscano e, come se non bastasse, la valutazione di 50 milioni di euro data dai viola all'esterno offensivo rappresenterebbe un investimento troppo elevato.

