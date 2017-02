Roma/ Calciomercato News, blindato Rudiger. Rinnovo vicino per De Rossi (oggi, 12 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, VICINO IL RINNOVO DI DE ROSSI. RUDIGER BLINDATO. OGGI 12 FEBBRAIO 2017 - In casa Roma sono da segnalare quattro importanti notizie di calciomercato. La prima riguarda Luciano Spalletti, tecnico dei giallorossi dal futuro ancora da scrivere. Il toscano è stato chiarissimo in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Roma: “Il rinnovo? Sono io che devo meritarmi la Roma, sono io che non devo lasciarmi scappare la Roma”. La sensazione, ad oggi, è che le parti possano arrivare a un'intesa. In ogni caso la situazione resta da monitorare. Per quanto riguarda i giocatori, Daniele De Rossi avrebbe rifiutato ancora una volta un'offerta proveniente dalla Mls, in particolare dal New York City. Il rinnovo con la Roma appare ora più vicino che mai. I giallorossi hanno poi letteralmente blindato Antonio Rudiger, difensore già nel mirino del Chelsea: il giocatore, a meno di clamorosi colpi di scena, in estate non dovrebbe esser ceduto. Infine merita spazio un'indiscrezione proveniente dall'Inghilterra: il Real Madrid avrebbe proposto Keylor Navas alla Roma ma il club capitolino vorrebbe puntare ancora su Szczesny (Arsenal permettendo).

