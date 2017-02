Inter/ Calciomercato news, nuovi contatti per Ricardo Rodriguez. Banega in Cina? (oggi, 14 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NUOVI CONTATTI PER RICARDO RODRIGUEZ. BANEGA IN CINA? – L'Inter si prepara al calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri avrebbero avuto un nuovo contatto per Ricardo Rodriguez, terzino sinistro in forza al Wolfsburg. Ieri, a Milano, c'è stato un incontro tra Piero Ausilio e l'agente del giocatore, Gianluca Di Domenico. Suning sta da tempo inseguendo il giocatore e, senza il problema rappresentato dal Fair Play Finanziario, i cinesi avrebbero potuto mettere le mani sullo svizzero già lo scorso gennaio. Rodriguez, intanto, ha rifiutato club importanti come Paris Saint-Germain, Arsenal e Marsiglia e starebbe aspettando la chiamata dell'Inter, che dovrebbe arrivare al termine della stagione. L'Inter si prepara all'assalto estivo: per Ricardo Rodriguez serviranno circa 22 milioni di euro, ovvero tanto quanto stabilito dalla clausola di rescissione pendente sul giocatore. Intanto Banega continua a essere oggetto del desidero del Tianjin di Fabio Cannavaro: si parla di una possibile follia cinese per l'argentino (25 milioni di euro). Se così fosse, i nerazzurri potrebbero lasciar partire l'ex Valencia senza avere troppi rimpianti.

