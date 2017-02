Juventus/ Calciomercato News, Donnarumma, Lirola, Caldara e Spinazzola: quattro colpi per il futuro (oggi, 14 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DONNARUMMA, LIROLA, CALDARA E SPINAZZOLA. QUATTRO COLPI PER IL FUTURO (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) – La Juventus ci ha quasi sempre abituato a un calciomercato saggio e mai banale. In vista dell'estate, il club bianconero potrebbe iniziare a muoversi per mettere le mani su quattro giovani interessanti e capaci di sostituire gli attuali titolari a disposizione di Massimiliano Allegri. Il piano della Juventus, denominato “linea verde”, prevede innesti di giocatori nati nella seconda metà degli anni '90. Come riportato da Tuttosport, in cima alla lista c'è Gianluigi Donnarumma, considerato da molti erede naturale di Buffon. Il Milan non intende disfarsi del proprio portiere, che tra 12 giorni diventerà maggiorenne e sarà chiamato in sede dai rossoneri per rinnovare il contratto (l'attuale è in scadenza nel 2018). La nuova dirigenza cinese farà di tutto per trattenere Donnarumma, il quale sembrerebbe intenzionato a restare al Milan. La vera incognita è rappresentata dall'agente del ragazzo, Mino Raiola. L'italo-olandese ha già chiesto un ingaggio di 5 milioni di euro all'anno, una cifra considerata elevata dal club meneghino. Vedremo se le parti riusciranno ad avvicinarsi; in caso contrario la Juventus è pronta a inserirsi. Oltre a Donnarumma, i bianconeri hanno già messo le mani su Caldara (che tuttavia resterà all'Atalanta fino al 2018) e aspettano con ansia i ritorni di Pol Lirola e Leonardo Spinazzola, entrambi in prestito fino al 2018 rispettivamente a Sassuolo e Atalanta. La linea verde della Juventus è tracciata (Giuliani Federico – Twitter: @Fede0fede).

© Riproduzione Riservata.