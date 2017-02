Milan/ Calciomercato news, panchina bollente per Montella. Berlusconi rimpiange Brocchi (oggi, 14 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PANCHINA BOLLENTE PER MONTELLA. BERLUSCONI RIMPIANGE BROCCHI – L'ultima notizia di calciomercato del Milan riguarda la panchina. Il futuro di Vincenzo Montella, il tecnico che ha riporato i rossoneri a vincere dopo un digiuno lungo cinque anni, è fortemente in bilico. Già prima della gara contro la Lazio sarebbero arrivati segnali non troppo confortanti dai piani alti della dirigenza. Silvio Berlusconi avrebbe iniziato a manifestare i primi segnali di insofferenza nei confronti di Montella, reo di utilizzare un modulo (4-3-3) lontano da quello prediletto dal Presidente rossonero (il trequartista con due punte). Oggi il quotidiano La Repubblica esce addirittura con un'indiscrezione clamorosa. Dopo il 2-2 contro il Torino dello scorso 16 gennaio, Berlusconi avrebbe convocato un vertice segreto ad Arcore con Adriano Galliani e Marco Fassone, dove sarebbe arrivato a rimpiangere Cristian Brocchi, ex tecnico del Milan oggi al Brescia in Serie B. Alla luce di tutto questo, quale sarà il futuro di Vincenzo Montella?

© Riproduzione Riservata.