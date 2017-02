Napoli/ Calciomercato news, Mertens, Ghoulam e Hysaj: futuro in bilico? (oggi, 14 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MERTENS, GHOULAM E HYSAJ: FUTURO IN BILICO? - A pochi giorni dal big match contro il Real Madrid, in casa Napoli arrivano alcune indiscrezioni di calciomercato che non possono certo lasciar dormire sonni tranquilli. La prima riguarda Dries Mertens, attaccante in scadenza nel 2018 e che ancora non ha trovato l'accordo per il rinnovo. Sul belga ci sarebbero diversi top club europei, tra cui Liverpool e Chelsea, pronti all'eventuale colpaccio. Il Napoli è sotto assedio anche in difesa, dove i due terzini Faouzi Ghoulam ed Elseid Hysaj sono oggetto del desiderio di Barcellona e Bayern Monaco. La sensazione è che difficilmente De Laurentiis voglia privarsi di entrambi: al massimo potrebbe salutare Napoli (con un'ottima plusvalzenza) soltanto uno dei due giocatori. Per quanto riguarda il mercato in entrata, attenzione a Kurt Zouma, che in un'intervista a L'Equipe ha fatto trapelare di poter lasciare il Chelsea al termine di questa stagione. Sul giovane classe '93 ci sarebbe anche il Napoli.

