Inter/ Calciomercato News, ag.Gagliardini: Il suo futuro? Vuole diventare una bandiera nerazzurra (oggi 19 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, AG.GAGLIARDINI: VUOLE DIVENTARE UNA BANDIERA NERAZZURRA. OGGI 19 FEBBRAIO 2017 - Il fiore all'occhiello del calciomercato invernale dell'Inter è sicuramente stato Roberto Gagliardini. Il centrocampista arrivato dall'Atalanta si è preso immediatamente un posto da titolare ed è diventato un elemento imprescindibile per la formazione di Stefano Pioli. L'agente del giocatore, Beppe Riso, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di FcInternews.com, in cui ha spiegato le intenzioni del proprio assistito. “Se Gagliardini intende diventare la nuova bandiera dell'Inter? Mi ha confessato più volte che fare una carriera come quella di Zanetti in nerazzurro, è un suo obiettivo – ha detto Riso – E per l'età e il talento che ha deve avere in mente questo traguardo, ha tutte le carte in regola per farcela”. Infine una curiosità sul trasferimento di Gagliardini all'Inter: “Quando si sono fatti avanti i nerazzurri? A novembre per la prima volta Ausilio è venuto a Bergamo per vederlo giocare. Il dirigente dell'Inter è stato il primo ad interessarsi a lui.

© Riproduzione Riservata.