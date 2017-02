Juventus/ Calciomercato News, testa a testa con Milan e Chelsea per Dahoud (oggi 19 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TESTA A TESTA CON MILAN E CHELSEA PER DAHOUD. OGGI, 19 FEBBRAIO 2017 - Il calciomercato della Juventus inizia ad animarsi dopo alcune settimane di stallo. In vista di giugno, i bianconeri devono risolvere alcune questioni interne prima di fiondarsi sui giocatori in entrata. Prima di tutto bisogna capire come risolvere il caso Dani Alves. Il terzino brasiliano si è lamentato del suo scarso utilizzo sia ai microfoni di alcune radio spagnole, sia sul proprio profilo Instagram. Sperazione anticipata al termine del campionato? Il dilemma resta aperto. Per quanto riguarda Claudio Marchisio, il Chelsea continua a monitorare con attenzione il Principino bianconero. Come riportato da ESPN, Antonio Conte vorebbe portare a Londra il centrocampista italiano, ma difficilmente la Juventus deciderà di privarsi di Marchisio. Sul fronte degli acquisti, uno dei nomi più caldi è quello di Dahoud del Borussia Monchengladbach: sul giocatore è forte anche il pressing di Chelsea e Milan.

