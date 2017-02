Milan/ Calciomercato news, da Alexis Sanchez a Muriel: tutti gli obiettivi dei rossoneri (oggi 19 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DA ALEXIS SANCHEZ A MURIEL: TUTTI GLI OBIETTIVI DEI ROSSONERI - Il calciomercato del Milan è pronto a decollare in vista della sessione estiva. La nuova era cinese – inizio previsto: i primi giorni di marzo - porterà nelle casse rossonere i fondi sufficienti per rinforzare la rosa con colpi di spessore in ogni reparto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione facendo i nomi degli obiettivi del Milan. Massimiliano Mirabelli, futuro ds del club, continua il suo tour in giro per l'Europa nel tentativo di monitorare da vicino quei giocatori che potrebbero fare al caso del Milan. Tra questi, spiccano alcuni giocatori eccellenti. Nel mirino del Diavolo ci sarebbero infatti Dahoud e Kramer, due talenti del Borussia Monchengladbach, oltre al solito Federico Bernardeschi. In casa rossonera si segue con attenzione anche l'evolversi della situazione relativa ad Alexis Sanchez. Il cileno è ormai in rotta di collisione con l'Arsenal e al termine della stagione potrebbero davvero salutare il club londinese. Altri obiettivi milanisti sono due giocatori della Sampdoria: Torreira e Muriel. Che si aggiungono a Barella del Cagliari, Kessiè dell'Atalanta e Keita Balde della Lazio.

