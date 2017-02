Napoli/ Calciomercato news, ag.Giaccherini: Spero che Emanuale giochi... (oggi 19 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, AG. GIACCHERINI: SPERO CHE EMANUELE GIOCHI... OGGI 19 FEBBRAIO 2017 - In casa Napoli potrebbero presto arrivare interessanti novità di calciomercato. Il tema più caldo è quello relativo al futuro di Emanuele Giaccherini, arrivato in estate ma subito possibile partente dopo una stagione ai margini del progetto di Sarri. Giaccherini, dopo un Europeo da protagonista nell'Italia di Conte, è stato riportato in Serie A dal Napoli. Erano in molti a pensare che l'ex Juventus meritasse un posto da titolare, invece è presto finito tra le riserve, impegnato a gara in corso o per il turnover. L'agente di Giaccherini, Furio Valcareggi, ha parlato nuovamente della situazione che sta attraversando il proprio assistito sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole a riguardo: “Pavoletti o Milik per la gara contro il Chievo? Io lo sapete che farei giocare Giaccherini, ma lo sapete, sono di parte “. Da qui alla fine del campionato capiremo se Giaccherini riuscirà a sovvertire le gerarchie e a prendersi un posto da titolare.

