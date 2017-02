INTER/ Calciomercato news: accordo con Ricardo Rodriguez per giugno, Pioli il futuro

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: ACCORDO CON RICARDO RODRIGUEZ PER GIUGNO (OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - Ricardo Rodriguez, terzino sinistro svizzero del Wolfsburg, potrà approdare a Milano a partire dalla prossima sessione estiva del calciomercato. Il giocatore è stato già trattato da Suning a gennaio ma non c'erano i tempi tecnici per concretizzare l'operazione, visti anche i paletti del Fair Play Finanziario. Come riportato da 'Calciomercato.com' c'è già l'accordo con Rodriguez per giugno: contratto da quattro o cinque anni, Rodriguez percepirebbe tra i due milioni e mezzo e i tre milioni di euro, bonus compresi. Il sì di Rodriguez è totale, non ci sono dubbi, ma l'Inter dovrà pagare la clausola rescissoria presente nel contratto del terzino: ventidue milioni di euro e Rodriguez potrà essere ufficialmente a Milano. Il Marsiglia ci ha provato a gennaio, il giocatore ha detto di non volersi trasferire in Francia, ma l'Inter sta continuando a tenere i contatti con l'entourage di Rodriguez per evitare qualche colpo di scena in estate.

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: PARLA L'AGENTE DI PIOLI (OGGI 2 FEBBRAIO 2017) -Stefano Pioli ha cambiato di gran lunga il percorso dell'Inter da quando siede sulla panchina nerazzurra e l'agente del tecnico, Bruno Satin, ha tracciato il primo bilancio ai microfoni di 'Calciomercato.com': "Stefano è sicuramente soddisfatto del mercato di gennaio, voleva sfoltire la rosa e avere a disposizione un giusto numero di giocatori per poter lavorare. E' contento all'Inter, resta al 100% visto che sta facendo un ottimo lavoro a Milano. A questo va aggiunto che ha un contratto e che l'Inter è molto felice del suo operato" le parole dell'agente Satin che vede in Pioli il futuro dell'Inter. Le decisioni verranno prese ovviamente da Suning ma l'agente crede che il tecnico resterà a Milano senza alcun dubbio. "Gagliardini per Pioli è stato un ottimo colpo, Stefano è grato all'Inter per aver fatto lo sforzo di arrivare a Gagliardini. Era il giocatore che lui voleva di più per sistemare il centrocampo" conclude l'agente.

