Ibrahimovic al Napoli/ Calciomercato news, Raiola apre: Ibra ama la città (oggi 2 febbraio 2017)

ZLATAN IBRAHIMOVIC AL NAPOLI? CALCIOMERCATO NEWS, PARLA MINO RAIOLA (OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - Zlatan Ibrahimovic al Napoli? Un sogno per i tifosi partenopei, sicuramente difficile da realizzare ma non impossibile. Lo sostiene il re del calciomercato Mino Raiola, che di Ibra è il procuratore. Raiola ha parlato ai microfoni della radio napoletana Crc in merito al trasferimento di un altro suo assistito, Omar El Kaddouri, che proprio all’ultimo giorno del calciomercato di gennaio è passato dal Napoli all’Empoli, tuttavia naturalmente da parte dei giornalisti di Crc non è mancata una domanda su Zlatan Ibrahimovic. La risposta di Raiola è perfetta per chi ama alimentare sogni: “Zlatan è stato sempre innamorato della città di Napoli”. Il celebre agente però non perde l’occasione per lanciare una frecciatina: “De Laurentiis lo ha conosciuto, ma se Sarri si comporta con Ibra come si è comportato con El Kaddouri è meglio che si prende una bella barca e va a pescare". Infatti secondo Raiola l’addio di El Kaddouri al Napoli è colpa dell’allenatore: “Se Omar non ha giocato a Napoli c’è un solo colpevole ed è Sarri. Non è stato un signore nei suoi confronti. Non lo ha messo in lista Champions e gli diceva ‘rinnova e poi gioca’ senza che il rinnovo arrivasse. Noi siamo contenti di esserci liberati non del Napoli, ma di Sarri che non ha mai creduto nel ragazzo. A questo punto El Kaddouri ha rinunciato ai soldi e ha preferito giocare ad Empoli". Scintille che possono rendere ancora più difficile il sogno legato a Zlatan Ibrahimovic, ma sappiamo bene che Ibra nella sua carriera ci ha abituato a molte sorprese e chissà se l’amore per la città potrà avere un peso…

© Riproduzione Riservata.