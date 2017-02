JUVENTUS/ Calciomercato news: bloccato Lyanco del San Paolo, rinnovo per Lichtsteiner?

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: BLOCCATO LYANCO DEL SAN PAOLO (OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - La Juventus si sta affidando a Pablo Longoria in queste ultime sessioni di calciomercato, ex ds del Malaga oggi osservatore di spicco del club bianconero. Come svela 'Il Corriere dello Sport' è proprio lui l'inviato della Juventus, soprattutto per quanto riguarda le partite del Sub 20 sudamericano in Ecuador. Proprio dal Brasile Under 20 arriverà a Torino un difensore classe '97 bloccato già dalla Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato estiva: si tratta di Evangelista Silveira Neves Vojinovic, noto come Lyanco, difensore e terzino del San Paolo che ha il passaporto serbo, avuto grazie al padre. In Brasile danno già l'operazione con la Juventus per fatta: cinque milioni di euro andranno nelle casse del San Paolo, anche se nei prossimi mesi dovranno essere limati alcuni dettagli ma i contatti sono già ben avviati visto che la dirigenza della Juventus considera Lyanco un ottimo innesto.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: LICHTSTEINER VERSO IL RINNOVO? (OGGI 2 FEBBRAIO 2017) -Stephan Lichtsteiner non sembra più in procinto di lasciare la Juventus a fine stagione. Il giocatore svizzero è stato inserito dal tecnico Massimiliano Allegri nella lista Champions, sintomo che in casa bianconera puntano ancora molto su di lui. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno, nel calciomercato estivo sembrava ad un passo dall'Inter ma nella finestra invernale non ci sono state particolari pretendenti e non è arrivata alcuna offerta in casa bianconera. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport' non ci sono ancora certezze sul suo futuro ma la prossima primavera sarà decisiva per decidere il suo futuro visto che i suoi agenti arriveranno a Torino per discutere con la dirigenza bianconera il da farsi. Dopo le frizioni della scorsa estate, Lichtsteiner potrebbe anche decidere di rinnovare e continuare la sua carriera con la Juventus che per ora gli sta dando parecchie soddisfazioni.

