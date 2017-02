Roma/ Calciomercato news: Cairo conferma la trattativa Baselli, assalto dell'Inter per Manolas

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: PARLA URBANO CAIRO (OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - La Roma ha pensato seriamente di prendere Baselli nell'ultimo giorno di calciomercato invernale, la trattativa poi è sfumata proprio all'ultimo minuto. Cosa è davvero accaduto sull'asse Roma-Torino? Ad uscire allo scoperto è il presidente granata, Urbano Cairo, che ai microfoni di 'Sky Sport' ha confermato l'operazione con i giallorossi, poi sfumata: "Abbiamo tanti centrocampisti forti in rosa e posso dire che la Roma ci ha chiesto Baselli fino all’ultima ora del mercato" le parole del presidente del Torino Cairo. La trattativa, infatti, era legata alla cessione di Paredes che alla fine è rimasto nella Capitale e quindi ha fatto saltare l'operazione Baselli. L'idea era quella di cedere Paredes in Premier League ma fino all'ultima ora del calciomercato invernale non è arrivata alcuna offerta importante per il centrocampista e la Roma ha deciso di non voler svendere il proprio giocatore per poi arrivare a Baselli.

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: INTER, ASSALTO A MANOLAS (OGGI 2 FEBBRAIO 2017) -Non è un segreto che l'Inter nella prossima sessione di calciomercato ha intenzione di arrivare al cartellino di Kostas Manolas. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' i nerazzurri non vogliono badare a spese per arrivare al difensore greco visto che Stefano Pioli ha chiesto dei giocatori per il reparto arretrato. Il direttore sportivo Piero Ausilio vuole regalare un colpo importante per la retroguardia e su ordine di Suning arriverà ad offrire alla Roma circa quaranta milioni di euro per prelevare Kostas Manolas dalla Capitale. I giallorossi potrebbero far cassa cedendo il difensore greco anche se nell'ultima sessione di calciomercato lo stesso Manolas ha allontanato tutte le voci che lo vedevano lontano da Roma. L'Inter è alla finestra, spera di poter strappare un accordo alla Roma prima dell'inizio del calciomercato invernale, per superare la concorrenza che sembra abbastanza serrata.

