Inter/ Calciomercato News, rinnovo in arrivo per Pinamonti. Skriniar e Schick nel mirino (oggi 21 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, RINNOVO IN ARRIVO PER PINAMONTI. SKRINIAR E SCHICK NEL MIRINO (OGGI 21 FEBBRAIO 2017) – L'Inter pensa già al calciomercato estivo e inizia a fare le sue mosse. La prima e più importante riguarda il baby Andrea Pinamonti, attaccante classe '99 adocchiato da Juventus, Liverpool e Tottenham. Pinamonti compirà 18 anni il prossimo maggio e i nerazzurri non intendono certo arrivare all'appuntamento fatidico senza aver trovato l'accordo con il giocatore per il rinnovo contrattuale. Un rinnovo che sa tanto di blindatura, almeno da quanto riportano le ultime indiscrezioni. Suning sarebbe infatti pronta a proporre a Pinamonti un triennale fino al 2020. Per quanto riguarda il mercato in entrata, tra i nomi più caldi accostati all'Inter ci sono sempre quelli di Milan Skriniar e Patrik Schick, entrambi in forza alla Sampdoria. Non mancano, però, gli ostacoli. Skriniar ha dichiarato nei giorni scorsi di essere lusingato dell'interesse di top club ma di voler restare ancora in blucerchiato; per quanto riguarda Schick, la Samp non sembra avere nessuna intenzione di privarsi dell'attaccante.

© Riproduzione Riservata.