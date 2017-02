Juventus/ Calciomercato News, Isco in bianconero spinge Dybala al Real Madrid? (oggi 21 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ISCO IN BIANCONERO SPINGE DYBALA AL REAL MADRID? (OGGI 21 FEBBRAIO 2017) – Il calciomercato della Juventus potrebbe regalare un clamoroso colpo di scena in vista di giugno. L'indiscrezione è di quelle pesanti e arriva dai giornali spagnoli. Sia As che El Mundo Deportivo aprono con la cessione quasi sicura di Isco. Il fantasista spagnolo non resterà al Real Madrid e, al termine della stagione, verrà messo sul mercato. L'ex Malaga sarebbe nel mirino di tre squadre: Juventus. Chelsea e Manchester City. I bianconeri sembrerebbero essere però in vantaggio grazie alla carta Dybala. Paulo Dybala è un grande obiettivo del Real Madrid: i Blancos, per arrivare all'argentino, potrebbero spingere Isco dritto alla Juventus. Il gioiello di Zidane ha un contratto con le Merengues fino al 2018 ma il suo futuro si deciderà a giugno: o resta al Real o sarà cessione. E la Juventus è lì alla finestra.

