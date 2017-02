Milan/ Calciomercato News: Aguero, Sanchez o Aubameyang per il dopo Bacca (oggi 21 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, AGUERO, SANCHEZ O AUBAMEYANG PER IL DOPO BACCA (OGGI 21 FEBBRAIO 2017) - In vista del calciomercato di giugno, in casa Milan iniziano a circolare i nomi che potrebbero presto essere acquistati dalla nuova dirigenza cinese. Il closing pare ormai cosa fatta, e questo significa che i rossoneri avranno un budget di circa 150 milioni di euro da investire sul mercato in entrata. Uno dei reparti che verrà subito rinforzato è quello offensivo, dove Carlos Bacca sembra ormai l'ombra di sé stesso. Stando a quanto riportato da Tuttosport, l'intenzione dei cinesi sarebbe quella di presentarsi con un nome da urlo, un campione capace di appassionare i tifosi del Milan. Gli stessi che nell'ultima gara interna contro la Fiorentina hanno sommerso di fischi Bacca. Tra i nomi più caldi accostati al Milan ci sono tre top players di livello assoluto, due provenienti dalla Premier League, uno dalla Bundesliga: Sergio Aguero, Alexis Sanchez e Pierre-Emerick Aubameyang. Quest'ultimo, partito dalle giovanili rossonere, sembrerebbe essere l'obiettivo numero uno del Diavolo: l'attaccante del Borussia Dortmund tornerebbe a Milanello di corsa in caso di un'offerta adeguata ai suoi standard. Discorso simile per Aguero, per il quale si profila una separazione a fine stagione dal Manchester City. Con la giusta proposta, il Kun potrebbe accettare il palcoscenico della Serie A. Per Alexis Sanchez tutto dipenderà da Arsene Wenger: se il tecnico dell'Arsenal dovesse lasciare i Gunners, la percentuale di una cessione del cileno da parte del club inglese aumenterebbe a dismisura.

© Riproduzione Riservata.