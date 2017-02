Napoli/ Calciomercato News, retroscena Sarri: dopo la gara con il Palermo voleva andarsene! (oggi 21 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RETROSCENA SARRI: DOPO LA GARA CON IL PALERMO VOLEVA ANDARSENE! (OGGI 21 FEBBRAIO 2017) - Arrivano indiscrezioni clamorose riguardo il calciomercato del Napoli e, più in particolare, su Maurizio Sarri. Cerchiamo di ricostruire l'intera vicenda secondo quanto raccontato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Pochi giorni fa, Sarri è stato attaccato a mezzo stampa dal presidente Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. Attenzione però, perché il gelo tra il tecnico toscano e ADL ha origini ben più lontane rispetto al ko del Bernabeu. Secondo la rosea, infatti, al termine della gara casalinga pareggiata con il Palermo dello scorso 29 gennaio, Sarri avrebbe minacciato di andarsene. Il motivo? De Laurentiis si sarebbe infuriato tantissimo con il proprio allenatore, urlando e inveendo nei suoi confronti. Uno sfogo durissimo che avrebbe spinto Sarri a pronunciare le seguenti parole: “Me ne vado”. L'allarme sembrerebbe rientrato, ma al termine della stagione potrebbe succedere di tutto. Sarri ha un contratto con il Napoli fino al 2020 e, come se non bastasse, in caso di esonero, De Laurentiis dovrebbe fare i conti con una penale da 2 milioni di euro. In ogni caso appare complicato prevedere chi siederà nel prossimo campionato sulla panchina del club campano.

