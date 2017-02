Roma/ Calciomercato News, Kessié in bilico: Milan, Napoli e United alla finestra (oggi 21 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, KESSIÈ IN BILICO: MILAN, NAPOLI E MANCHESTER UNITED ALLA FINESTRA (OGGI 21 FEBBRAIO 2017) - Sembrava potesse essere il primo colpo del calciomercato estivo della Roma, invece per Franck Kessié si aprono nuove porte. Non basta l'accordo trovato a gennaio tra giallorossi e Atalanta sulla base di 30 milioni di euro per assicurare il centrocampista ivoriano al club capitolino. Il motivo? L'affare è soltanto abbozzato ma non ancora definito. Ed ecco che spuntano tre agguerrite pretendenti pronte a “scippare” Kessié alla Roma. In prima fila troviamo il Milan: il nuovo dg rossonero Mirabelli avrebbe già contatto l'agente del giocatore per sondare la disponibilità del ragazzo. Forti di ingenti mezzi economici, i rossoneri sperano nel colpaccio. Su Kessié troviamo però anche Napoli e Manchester United. I partenopei stanno monitorando la situazione, pronti a uscire allo scoperto in caso di fumata nera tra Atalanta e Roma. I giallorossi sono avvisati.

