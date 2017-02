Inter/ Calciomercato news, nerazzurri a Madrid: vertice per James Rodriguez (oggi, 25 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NERAZZURRI A MADRID: VERTICE PER JAMES RODRIGUEZ (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - L'Inter sogna il colpo di calciomercato dell'anno. La dirigenza nerazzurra è infatti a lavoro per portare in Serie A James Rodriguez, stella colombiana ormai in rotta di collisione con il Real Madrid. Come riporta Tuttosport, Jindong Zhang, patron interista, è partito ieri alla volta di Madrid, dove incontrerà alcuni esponenti della Liga per parlare della trasmissione delle gare sulla televisione cinese PPTV. Oltre a questo, Zhang si vedrà anche con Florentino Perez e, con il presidente delle Merengues, il piatto caldo sarà James Rodriguez. Il faccia a faccia, previsto per oggi, dovrebbe servire all'Inter per capire le reali possibilità di mettere le mani sul giocatore e per farsi un'idea sulla cifra da investire. Con l'addio di Stevan Jovetic, la maglia numero 10 dell'Inter è libera. E i cinesi hanno tutta l'intenzione di assegnarla a James Rodriguez.

