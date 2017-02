Napoli/ Calciomercato news, vicino il rinnovo di Mertens. L'entourage del giocatore: Vuole restare (oggi, 25 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, VICINO IL RINNOVO DI MERTENS. L'ENTOURAGE DEL GIOCATORE: VUOLE RESTARE (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Il calciomercato del Napoli passa principalmente dai rinnovi dei giocatori più importanti a disposizione di Maurizio Sarri. L'obiettivo degli azzurri è quello di non perdere nessun big, e per questo la priorità della dirigenza è quella di trattare con i vari Insigne, Ghoulam e Mertens. Proprio l'entourage di quest'ultimo avrebbe rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Crc: “Rinnovo? “È una trattativa complessa quella in atto, ma il desiderio del giocatore è di restare a Napoli nonostante le numerose offerte arrivate dall’Europa e dalla Cina”. Insomma, Mertens vorrebbe restare al Napoli e la trattativa tra le parti sembra portare i suoi frutti. Per Il Mattino, esisterebbe già un accordo sulla base di un ingaggio del giocatore di 2,5 milioni di euro più eventuali bonus a salire fino a 3 milioni nel 2021. La fumata bianca è vicina: Mertens sta per rinnovare il suo contratto con il Napoli.

