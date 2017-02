Roma/ Calciomercato News, Monchi nuovo direttore sportivo dei giallorossi? (oggi, 25 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MONCHI NUOVO DIRETTORE SPORTIVO DEI GIALLOROSSI? (OGGI 25 FEBBRAIO 2017) - In casa Roma arrivano importanti notizie di calciomercato. La prima riguarda la dirigenza giallorossa, che sarebbe vicina ad accogliere Monchi nelle vesti di direttore sportivo. Lo spagnolo, attualmente al Siviglia, intende lasciare il club spagnolo e sarebbe molto interessato al trasferimento nella Capitale. Il nome di Monchi, in casa Roma, è caldissimo ma attenzione al possibile inserimento a sorpresa del Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda i giocatori, continua a tenere banco la vicenda Manolas. Nel match program in vista di Inter-Roma, ecco quanto dichiarato dal difensore greco: “Sono molto contento di essere in una grande squadra la prima stagione che ero qui siamo arrivati prima secondi e poi terzi. Ho fatto bene a venire qui alla Roma, sono contento della mia scelta, spero di continuare a giocare così e fare contenti i nostri tifosi”. Tuttavia, nei giorni scorsi le dichiarazioni dell'agente di Manolas avevano lasciato molta incertezza tra le fila della società giallorossa: “Non ci sono novità sul rinnovo di contratto. Quello che posso e voglio dire è che Kostas è un giocatore della Roma e c’è un contratto fino al 2019”. Per Manolas, dunque, il futuro è ancora tutto da scrivere.

