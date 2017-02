INTER/ Calciomercato news, Murillo per arrivare a James Rodriguez: asse caldo con il Real Madrid (oggi, 26 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, MURILLO PER ARRIVARE A JAMES RODRIGUEZ: ASSE CALDO CON IL REAL MADRID (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) – Il calciomercato dell'Inter inizia a prendere forma nonostante manchino circa quattro mesi alla sua apertura ufficiale. Ieri, il presidente nerazzurro Jindong Zhang ha incontrato a Madrid Florentino Perez, noto patron del Real Madrid. Tra le tante tematiche affrontate, c'è stato ovviamente spazio per parlare di James Rodriguez, uno degli obiettivi di mercato dell'Inter. Il colombiano è ormai fuori dai piani delle Merengues, che potrebbero cederlo al termine di questa stagione al miglior offerente. I nerazzurri sono da tempo sulle tracce dell'ex Monaco e Porto, ma il prezzo del suo cartellino era sempre apparso troppo elevato. Oggi la situazione appare diversa. Prima di tutto perché James Rodriguez si è svalutato, poi perché l'Inter potrebbe giocare la carta Jeison Murillo. Come spiega Tuttosport, il Real Madrid ha intenzione di rinforzare la difesa e il centrale colombiano nerazzurro rappresenta il giusto profilo da inserire all'interno della rosa guidata da Zidane. Cash più Murillo per James Rodriguez? La trattativa potrebbe sbocciare.

© Riproduzione Riservata.