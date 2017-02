JUVENTUS/ Calciomercato News, Mbappè, Lemar e Bakayoko nel mirino dei bianconeri (oggi, 26 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MPABBE, LEMAR E BAKAYOKO NEL MIRINO DEI BIANCONERI (OGGI 26 FEBBRAIO 2017) – In vista del calciomercato estivo la Juventus ha messo nel mirino diversi giocatori sparsi per tutta l'Europa. Tra i nomi più caldi sul taccuino di Marotta ci sono tre stelline del Monaco, le stesse che hanno impressionato gli appassionati nel match di Champions League contro il Manchester City. Come fa notare Sportmediaset, la Juventus segue con estrema attenzione Kylian Mbappè, duttile attaccante classe '98 in grado di ricoprire quasi tutte le posizioni del fronte offensivo. Oltre al francese di origini camerunensi, attenzione anche a Thomas Lemar e Tiemoué Bakayoko: l primo è un esterno ventiduenne ricco di talento mentre, il secondo è un centrocampista. Bakayoko, tra l'altro, non avrebbe ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto e sulle sue tracce ci sarebbero già diversi club di Premier League, tra cui Manchester City, Chelsea e Arsenal.

