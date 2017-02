MILAN/ Calciomercato News, da Musacchio a Gonzalo Rodriguez. Obiettivo: rinforzare la difesa (oggi, 26 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DA MUSACCHIO A GONZALO RODRIGUEZ. OBIETTIVO: RINFORZARE LA DIFESA (OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - Tra i prossimi obiettivi di calciomercato del Milan c'è sicuramente quello di rinforzare la difesa. Attualmente i rossoneri possono contare su diverse alternative sulle corsie, tra cui De Sciglio, Calabria, Abate, Antonelli e, in ultimo, Vangioni. Il problema, semmai, è al centro, dove manca un partner all'altezza di Romagnoli. È vero, Paletta sta disputando un ottimo campionato, ma la nuova proprietà ha intenzione di puntare su un titolare più giovane, in grado di assicurare un alto rendimento per le prossime stagioni a venire. Paletta potrebbe comunque essere una valida riserva, insieme a Gustavo Gomez. E Zapata? Il futuro del colombiano è da decifrare. In ogni caso, nei giorni scorsi si era parlato di Mateo Musacchio del Villarreal, dato per vicinissimo al Milan. Prezzo dell'operazione: intorno ai 25 milioni di euro. Una trattativa che sicuramente più economica sarebbe quella riguardante Gonzalo Rodriguez, giocatore in scadenza di contratto con la Fiorentina e accostato, tra le altre squadre, anche ai rossoneri. Le parole dell'argentino lasciano aperto uno spiraglio: “Il mio rinnovo? Da capitano non posso anteporre i miei interessi, devo pensare ad aiutare la squadra. Anche se purtroppo l'Europa non dipende più solo da noi”.

© Riproduzione Riservata.