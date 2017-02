NAPOLI/ Calciomercato News: continua il pressing del Manchester United per Hysaj (oggi, 26 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: CONTINUA IL PRESSING DEL MANCHESTER UNITED PER HYSAJ (OGGI 26 FEBBRAIO 2017) – Il Napoli non sta attraversando un ottimo momento di forma e neppure dal calciomercato sembrano arrivate notizie gradite. Già, perché secondo quanto riportato da Gazzetta.it, ieri, in occasione del match casalingo contro l'Atalanta (perso 2-0 per via di una doppietta di Caldara), sugli spalti del San Paolo sarebbero stati avvistati alcuni emissari del Manchester United. Il motivo della loro presenza? Monitorare da vicino due giocatori in campo, uno per parte: Elseid Hysaj del Napoli e Franck Kessiè dell'Atalanta. Quest'ultimo, tra l'altro, è anche nel mirino degli azzurri, che sono in lizza per prelevare l'ivoriano dai bergamaschi. La concorrenza è però altissima, dato che su Kessié troviamo l'interesse di numerosi top club, tra cui Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea, Roma e Manchester United. Il Napoli è avvisato.

