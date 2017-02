Roma/ Calciomercato News: idea Zouma per la difesa. Inter su Emerson Palmieri (oggi, 26 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IDEA ZOUMA PER LA DIFESA. INTER SU EMERSON PALMIERI (OGGI 26 FEBBRAIO 2017) – Arrivano due importanti notizie di calciomercato riguardanti la Roma. I giallorossi sono impegnati questa sera al Meazza contro l'Inter, squadra interessata a due giocatori della formazione allenata da Luciano Spalletti. Il primo è Kostas Manolas, difensore centrale da tempo nel mirino dei nerazzurri. Il secondo – e questa è la novità – sarebbe Emerson Palmieri. Per arrivare al brasiliano, i nerazzurri sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra compresa tra i 13 e i 15 milioni di euro, una somma che consentirebbe alla Roma di ottenere una ricca plusvalenza in caso di cessione del giocatore. I giallorossi, tuttavia, non sembrano intenzionato a privarsi di Emerson Palmieri, almeno a queste condizioni. Per quanto riguarda il mercato in entrata, si sblocca la situazione Zouma. Il centrale del Chelsea, scrive il Daily Express, potrebbe lasciare i Blues in prestito al termine della stagione; la Roma è alla finestra.

