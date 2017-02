Inter/ Calciomercato news, Canovi: Pioli? Merita la riconferma. I cinesi porteranno James Rodriguez (esclusiva)

CALCIOMERCATO INTER: IL PARERE DI DARIO CANOVI (ESCLUSIVA) – Nonostante la cocente sconfitta maturata dall’Inter contro la Roma nella 26^gironaat di serie A, la formazione nerazzurra da quando Stefano Pioli ne ha preso le fila sta macinando un successo dopo l’altro comando il gap creatosi nella prima parte della stagione. Con la finestra estiva di calciomercato vicina, i tifosi dell’Inter chiaramente si interrogano se Pioli sarà riconfermato sulla panchina o meno, oppure del dirigenza opterà per Simeone, che piace molto tra gli ambienti nerazzurri. Tra i colpi in entrata per la prossima stagione di calciomercato invece rimangono in pole James Rodriguez e Manolas che piacciono molto ai tifosi dell’Inter. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Dario Canovi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pensa che Pioli resterà? Secondo me meriterebbe la riconferma per tutto quello che sta facendo. Poi dipenderà dal risultato del'Inter a fine campionato. Vedremo se l'Inter raggiungerà la qualificazione in Champions, sarebbe una cosa che potrebbe decidere il futuro di Pioli.

Simeone potrebbe essere la prima alternativa di calciomercato? Lui sarebbe molto contento di venire a Milano, vedremo se questa eventualità si verificherà veramente.

Se invece arrivasse Ranieri? A Milano aveva fatto molto bene ma credo che Ranieri non dovrebbe proprio tornare all'Inter.

L'Inter potrebbe acquistare James Rodriguez? Costa molto, c'è da dire che Sunsing ha molti soldi e l'Inter è in grado di acquistare giocatori di notevole valore. Può permettersi di puntare a campioni molto forti.

Manolas in nerazzurro? Vale lo stesso discorso fatto per James Rodriguez. La Roma poi ogni stagione vende uno dei suoi giocatori più importanti, potrebbe essere così per Manolas.

(Franco Vittadini)

